Son Dakika Haberleri: Jean-Claude Juncker: Çok fazla kriz ile karşı karşıya kaldım
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Jean-Claude Juncker: Çok fazla kriz ile karşı karşıya kaldım

1 saat önce

Avrupa siyasetinin en önemli isimlerden biri olan Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görevini devretmesine haftalar kala, Avrupa’nın geleceğini konuşmak için Avrupa Komisyonu’nun Brüksel’deki merkezinde buluştuk.

Jean-Claude Juncker: Çok fazla kriz ile karşı karşıya kaldım, System.String[]

Avrupa siyasetinin en önemli isimlerden biri olan Avrupa Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker ile görevini devretmesine haftalar kala, Avrupa'nın geleceğini konuşmak için Avrupa Komisyonu'nun Brüksel'deki merkezinde buluştuk.


Avrupa Komisyonu başkanlığı süresince karşılaştığı krizler hakkında sorularımızı cevaplayan Juncker, bu sürede birden fazla krizle başa çıkmaya çalışıldığını hatırlatarak ekliyor "Göç vardı, Yunanistan'ın ekonomik krizi vardı, Paris'te ve başka yerlerde terör saldırıları yaşandı. Katalonya krizini yaşadık, Amerika başkanının uluslararası sahneye girişine şahit olduk. Anlatılması güç ama her şeyin kontrolünü elinizde tutamazsınız. Çok fazla kriz ile karşı karşıya kaldık."

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Jean Claude Juncker, Brüksel, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:45 
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