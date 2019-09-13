Son Dakika Haberleri: Jean-Claude Juncker: Çok fazla kriz ile karşı karşıya kaldım
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Jean-Claude Juncker: Çok fazla kriz ile karşı karşıya kaldım

1 saat önce

Avrupa siyasetinin en önemli isimlerden biri olan Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görevini devretmesine haftalar kala, Avrupa'nın geleceğini konuşmak için Avrupa Komisyonu'nun Brüksel'deki merkezinde buluştuk.

Avrupa siyasetinin en önemli isimlerden biri olan Avrupa Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker ile görevini devretmesine haftalar kala, Avrupa'nın geleceğini konuşmak için Avrupa Komisyonu'nun Brüksel'deki merkezinde buluştuk.

Jean-Claude Juncker: Çok fazla kriz ile karşı karşıya kaldım

Jean Claude Juncker, Brüksel, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:48 
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