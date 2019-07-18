Jean Claude Van Damme Bodrum'da

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Muğla'ya özel jetleriyle gelen turistlerin sayısı her geçen gün artıyor

Sunucu Ece Vahapoğlu'nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Havalimanı personeline "temas yok" deyip hakaret eden yolcu için istenen ceza belli oldu