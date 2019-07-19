Son Dakika Haberleri: Jean Claude Van Damme Bodrum'dan vaz geçemiyor
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Jean Claude Van Damme Bodrum'dan vaz geçemiyor

55 dakika önce

Türsab tarafından yapılan evrak uygulamasında vip aracın içerisinde Jean Claude Van Damme çıkınca herkes şok oldu.

Jean Claude Van Damme Bodrum'dan vaz geçemiyor, System.String[]
Türsab tarafından yapılan evrak uygulamasında vip aracın içerisinde Jean Claude Van Damme çıkınca herkes şok oldu. Dünyaca ünlü aktör Jean Claude Van Damme, Bodrum'dan vazgeçemediğini yetkililerle paylaştı.

Jean Claude Van Damme akşam saatlerinde özel jeti ile Bodrum - Milas havalimanına iniş yaptı. Jean Claude Van Damme'ı alan vip araç ünlü aktörü oteline götürmek için yola çıktı. Tam o esnada Polis ekipleriyle beraber TÜRSAB yetkilileri vip araçların yetki belgelerini inceleme uygulama yapıyordu. Jean Claude Van Damme'ı taşıyan araçta uygulamaya takıldı. Araç belgelerini inceleyen TÜRSAB yetkilileri araç içerisinden Jean Claude Van Damme çıkınca bir anda şok oldular. Bir süre yetkililerle sohbet eden ünlü aktör daha sonra uygulamaya katılan yetkililerle bol bol fotoğraf çektirip espriler yaptı. Oldukça mütevazi olan dünyaca ünlü aktör 3 ay öncede Bodrum'a geldiğini ve ilçeye hayran kaldığını yetkililerle paylaştı. Kalacağı otele giden Jean Claude Van Damme'ın hem tatil için, hem de Bodrum'dan lüks bir yat alamaya geldiği öğrenildi.

Jean Claude Van Damme Nisan ayında da Bodrum'a gelmiş 1 hafta tatil yaptıktan sonra reklam çekimleri için başka bir ülkeye geçmişti. Jean Claude Van Damme daha önce geldiğinde Bodrum'u fazla gezme fırsatı bulamamıştı. Bu sefer Bodrum'u karış karış gezeceği öğrenildi. - MUĞLA
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Jean Claude Van Damme, Bodrum, Araç, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:58 Kaynak: İHA
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