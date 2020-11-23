Almanya'da Siegburg forması giyen 22 yaşındaki 1.90'lık stoper Jean Ghafourian, Türkiye yolunda. Genç futbolcu, TFF 1. Lig'deki ekiplerle temas halinde.

Leverkusen altyapısında futbola başlayan ve ardından önce Paderborn sonra da Köln formaları giyen 1.90 boyundaki genç stoper Jean Ghafourian, devre arasında Türkiye'nin yolunu tutmaya hazırlanıyor. TFF 1. Lig'den birden fazla ekibin radarına giren 22 yaşındaki savunmacı, gelen tekliflere sıcak bakıyor. Stoper bölgesinde forma giyen ve her iki ayağını da kullanabilen Ghafourian, ön libero olarak da forma giyebiliyor. Tunus asılı Alman futbolcu, güçlü fiziğiyle dikkat çekerken, kafa toplarındaki hakimiyeti de ön plana çıkıyor.

-İHA-