Son Dakika Haberleri: Jean Lucas OL At geldi
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Jean Lucas OL At geldi

56 dakika önce

Olympique Lyonnais'in yeni imzası Jean Lucas kulüpteki ilk günü için geldi. Brezilyalılar yerleşirken perde arkasına geçin.

Olympique Lyonnais'in yeni imzası Jean Lucas kulüpteki ilk günü için geldi. Brezilyalılar yerleşirken perde arkasına geçin.
Jean Lucas OL At geldi
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:06 
Spor
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