Jean Lucas OL At geldi
56 dakika önce
Olympique Lyonnais'in yeni imzası Jean Lucas kulüpteki ilk günü için geldi. Brezilyalılar yerleşirken perde arkasına geçin.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:06
Olympique Lyonnais'in yeni imzası Jean Lucas kulüpteki ilk günü için geldi. Brezilyalılar yerleşirken perde arkasına geçin.
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