Son Dakika Haberleri: Jean Michaël Seri'nin golü
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Jean Michaël Seri'nin golü

3 saat önce

Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Jean Michaël Seri'nin Porto B takımında oynarken attığı goller.

Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Jean Michaël Seri'nin Porto B takımında oynarken attığı goller.
Jean Michaël Seri'nin golü
Fildişi Sahili, Porto, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:06 
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