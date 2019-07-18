Jean Michaël Seri'nin golü
3 saat önce
Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Jean Michaël Seri'nin Porto B takımında oynarken attığı goller.
Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Jean Michaël Seri'nin Porto
B takımında oynarken attığı goller.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:06
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