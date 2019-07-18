Jean Michaël Seri'nin Porto B takımı golleri
1 saat önce
Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Jean Michaël Seri'nin Porto B takımında oynarken attığı goller.
Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Jean Michaël Seri'nin Porto
B takımında oynarken attığı goller.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:06
Galatasaray, Jean Michael Seri transferini KAP'a bildirdi Abdurrahim Albayrak'tan fikstür ve Jean Michael Seri açıklaması Galatasaray'ın yeni transferi Seri, soğukta futbol oynayamıyor iddiası Eljif Elmas'ın kuaföründen ilginç paylaşım: Belki de son traş