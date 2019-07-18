Son Dakika Haberleri: Jean Michaël Seri'nin Porto B takımı golleri
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Jean Michaël Seri'nin Porto B takımı golleri

1 saat önce

Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Jean Michaël Seri'nin Porto B takımında oynarken attığı goller.

Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Jean Michaël Seri'nin Porto B takımında oynarken attığı goller.
Jean Michaël Seri'nin Porto B takımı golleri
Fildişi Sahili, Porto, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:06 
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