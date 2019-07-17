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Jean Michael Seri Aslan oldu

6 saat önce

Galatasaray, Fulham'dan orta saha oyuncusu Jean Michael Seri'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

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Galatasaray, Fulham'dan orta saha oyuncusu Jean Michael Seri'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Seri kariyerinde en parlak dönemi Nice'de oynadığı zaman yaşadı ve 123 maçta 12 gol, 26 asistlik performans gösterdi.

Galatasaray, Fernando'nun Sevilla'ya transfer olmasının ardından o bölgeyi güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezon için transfer çalışmalarını kapsamında sarı-kırmızılıların İngiliz ekibi Fulham'da forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu Jean Michael Seri ile anlaştı. Kiralık olarak kadrosuna katan Cimbom, Seri için 1 milyon 500 bin Euro ile 2 milyon Euro arasında bir kiralama bedeli ödeyecek.

Seri kimdir?

27 yaşındaki futbolcu kariyerinde daha önce Africa Sports, ASEC Mimosas, Porto BFC Paços de Ferreira, Nice ve Fulham formalarını giydi. Başarılı orta saha oyuncusu en iyi dönemi ise Nice'de yaşadı. Seri, Fransız ekibinde oynadığı 123 resmi müsabakada 12 kez fileleri havalandırırken, 26 da asist yaptı. Yıldız futbolcu, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da 23 maç oynadı ve 2 gol kaydetti.

Seri, geçtiğimiz sezon Nice'den Fulham'a 30 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

Jean Michael Seri'nin oynadıkları takımlar ve performansları şöyle:

Nice: 123 maç 12 gol, 26 asist

FC Paços de Ferreira: 69 maç 3 gol, 7 asist

Fulham: 34 maç 1 gol, 3 asist

Porto B: 14 maç 1 gol, 1 asist

Fildişi Milli Takımı: 23 maç, 2 gol - İSTANBUL
Galatasaray, Fulham, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:46 Kaynak: İHA
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