Jean Michael Seri: Buradaki hikayeme hızlı bir giriş yapmak

İSTANBUL, - Galatasaray'ın Fulham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jean Michael Seri, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz ve 2'nci başkan Abdurrahim Albayrak ile bir araya geldi.

Seri'nin transferinde emeği geçen herkese teşekkür eden Mustafa Cengiz, "Biz her zaman taraftarımızın mutlu olması için buradayız. Galatasaray ruhunun dünyayı kapsar şekilde yürümesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bir dünya yıldızı, Galatasaray gibi bir dünya devine yakışır şekilde transfer oldu, geçici de olsa. Ben bu vesileyle hem sevgili Abdurrahim Albayrak'a, hem Şükrü Hanedar'a hem de oyuncunun menajerlerine çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ki Seri hem Türk futbolunun marka değerine, hem yayıncı kuruluşun ticari gelirine katkılar sunacak. Bunu da niyaz ve umut ediyorum. Türk futbolu ve Galatasaray için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

ALBAYRAK: ŞAMPİYONLUKLARA SERİ'YLE BERABER SERİ ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ

İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ise "Başkanımız çok iyi şekilde ifade etti. Taraftarımızı coşturan, herkesi mutlu eden bir transfer oldu. Bugün herkesin dilinde Seri vardı. Şampiyonluklara Seri'yle beraber seri şekilde devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

SERİ: BURADAKİ HİKAYEME HIZLI BİR GİRİŞ YAPMAK İSTİYORUM

Galatasaray'daki hikayesine hızlı bir başlangıç yapmak istediğini ifade eden Seri, "Benim için güzel bir an. Benim için Galatasaray'da olmak heyecanlı. Buradaki hikayeme hızlı bir giriş yapmak, takım arkadaşlarımı tanımak istiyorum. Bir de stadyumumuzu dolu görmek istiyorum. Daha önce buradaki maçları izledim. Bu atmosferde oynayan takımın oyuncusu olacağım için çok mutluyum. Ayrıca burada elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum çünkü Galatasaray bana çok saygı gösterdi, bana çok özen gösterdi. Bundan dolayı çok mutluyum ve en iyi oyunumu oynamak istiyorum" diye konuştu.

"GALATASARAY BÜYÜK, ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Galatasaray'ın büyük bir kulüp olduğunu bildiğini belirten Seri, "Galatasaray büyük, çok büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Ayrıca kulübün büyük bir tarihi var. Bir de Didier Drogba burada oynarken milli takımda Belçika'yla oynadığımız bir hazırlık maçına bine yakın Galatasaray taraftarı onu desteklemeye gelmişti. Çılgın bir şey diye düşünmüştüm. Oyuncuları çok seviyorlar, kulübü çok seviyorlar. Müthiş bir şey bu. Bu sezon bunun için en iyi sonuçları almamızı istiyorum. Her kulvarda en iyi sonuçları almamızı umuyorum.

"GALATASARAY İÇİN RUHUMDA VE BEDENİMDE NE KADAR GÜÇ VARSA KULLANACAĞIM"

Galatasaray için elinden geleni yapacağını söyleyen Fildişili orta saha oyuncusu, "Taraftara şimdiden sosyal medyada gösterdikleri destek için teşekkür ediyorum. Hem oyunculara hem de kulübe verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Onlara şunu söylüyorum: Galatasaray için ruhumda ve bedenimde ne kadar güç varsa kullanacağım, her şeyimi vereceğim. Çünkü Galatasaray taraftarı bunu hak ediyor. Böyle bir taraftar varsa bir takımın bunu yapması gerekir. Bunu yaptıktan sonra sezon sonunda aldığımız sonuçları göreceğiz" şeklinde konuştu.