Son Dakika Haberleri: Jean Michael Seri, İstanbul'a geldi
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Jean Michael Seri, İstanbul'a geldi

1 saat önce

Galatasaray'ın Fulham'dan kiralık olarak görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Fildişi Sahilli futbolcu Jean Michael Seri, İstanbul'a geldi.

Jean Michael Seri, İstanbul'a geldi, System.String[]
Galatasaray'ın Fulham'dan kiralık olarak görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Fildişi Sahilli futbolcu Jean Michael Seri, İstanbul'a geldi.

Galatasaray, İngiliz ekibi Fulham'ın orta saha oyuncusu Jean Michael Seri'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, Seri'yi İstanbul'a getirdi. Fildişi Sahili'nin Abidjan şehrinden gelen 27 yaşındaki futbolcu, İstanbul Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaptı. Başarılı futbolcuyu çok sayıda Galatasaraylı taraftarlar karşılarken, Fildişi Sahilli futbolcuya tezahüratlarla birlikte yoğun ilgi gösterdi. Daha sonra kendisini bekleyen arabaya binen Seri, havalimanından ayrıldı.

Jean Michael Seri, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşme imzalayacak. - İSTANBUL
Galatasaray, İstanbul, Fulham, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:21 Kaynak: İHA
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