Son Dakika Haberleri: Jean Michael Seri, Nice Kulübü'ne dava açtı
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Jean Michael Seri, Nice Kulübü'ne dava açtı

42 dakika önce

Seri'nin avukatlarına göre Seri için 18 milyon Euro, Le Marchand'ın değeri 6 milyon euro olmalı fakat kağıt üzerinde Nice tarafından bu bedellerin çok farklı gösterildiği iddia edildi.

Jean Michael Seri, Nice Kulübü'ne dava açtı, System.String[]

Seri'nin avukatlarına göre Seri için 18 milyon Euro, Le Marchand'ın değeri 6 milyon euro olmalı fakat kağıt üzerinde Nice tarafından bu bedellerin çok farklı gösterildiği iddia edildi. Nice kulübünün Seri'nin satış bedelini düşük göstererek oyuncuya ödemesi gereken 700 bin euro'yu ödemediğini ve bonuslarla birlikte zararın 1 milyon euro olduğu ifade edildi.


Jeam Michael Seri'nin avukatı ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "2018 yılında Seri ile birlikte Fulham, Le Marchand'ı transfer etmişti. Ancak sözleşme gereği Seri'ye ödenmesi gereken para ödenmedi. Çünkü Seri ile Le Marchand'ın bedelleri Nice tarafından kağıt üzerinde farklı gösterildi. Seri de bu konuda aydınlatılmak isteniyor" diye konuştu.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:55 
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