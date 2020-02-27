Jean Michael Seri: 'Sıkıntı çektim...' - Son Dakika
Son Dakika Spor Jean Michael Seri: 'Sıkıntı çektim...' - Son Dakika Spor

Jean Michael Seri: 'Sıkıntı çektim...'

6 saat önce

Galatasaray'ın Fulham'dan kiraladığı Jean Michael Seri, sezonun ilk yarısında hayal kırıklığı yaratmıştı.

Jean Michael Seri: 'Sıkıntı çektim...', System.String[]

Galatasaray'ın Fulham'dan kiraladığı Jean Michael Seri, sezonun ilk yarısında hayal kırıklığı yaratmıştı. Lyon ve Napoli'den gelen teklifleri Ocak ayında değerlendirmek isteyen Seri'yi, Fatih Terim takımda kalması için ikna etmişti. Fildişili orta saha oyuncusu, ikinci yarıda sergilediği performansla Galatasaray'ı zirveye taşıdı.


DEVRE ARASI YARADI


Kadıköy'de Lemina'yı aratmayan ve derbide sahanın yıldızı olan Seri, "Çok mutluyum. Taraftarımızdan çok güzel mesajlar alıyorum. Gerçek Seri'yi sonunda gösterdim ve onların kalbine girdim" sözleriyle duygularını ifade etti. Performansındaki değişime de değinen 28 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray'a hazırlık kampı geçirmeden katıldım ve sezonun ilk yarısında sıkıntı çektim. Ocak ayında iyi bir devre arası kampı geçirdim ve her hafta kendimi daha iyi hissediyorum" diye konuştu.


SATIN ALMA OPSİYONU 18 MİLYON EURO


Tecrübeli oyuncu, yükselen formuyla Fransa'da dikkatleri çekti. Lyon'dan sonra Monaco da Seri'nin Fulham'dan bonservisini almak için harekete geçti. Galatasaray'ın FFP yüzünden 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanması mümkün gözükmüyor. Seri yeni sezonda Fransa'da top koşturacak.(Sabah)


Galatasaray, Fulham, Lyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:47 
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