Jean Monnet Burs Programı'ndan yararlanmaya hak kazananlar belli oldu - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, AB tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programı'nın yazılı sonuçlarını açıklayarak burstan faydalanmaya hak kazananları duyurdu.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, AB tarafından finansmanı yapılan Jean Monnet Burs Programı'nın 2021-2022 akademik yılı yazılı sınav sonuçları açıklandı ve burstan faydalanmaya hak kazanan bursiyerler belli oldu.

Toplam 5,6 milyon avro bütçeli burs programı kapsamında 2021-2022 akademik yılında yaklaşık 160 bursiyer, Avrupa'nın en saygın eğitim kurumlarında yüksek lisans ve araştırma programlarına katılabilecek.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, uzun ve zorlu bir değerlendirme süreci sonunda Jean Monnet Bursu'nu almaya hak kazanarak diğer Avrupa ülkelerinde yüksek lisans ve araştırma programlarına katılma imkanı kazanan tüm bursiyerleri gönülden kutladı.

Kaymakcı, "Yapacakları akademik çalışmalar ile AB sürecimize katkıda bulunmanın yanı sıra ülkemizin Avrokrat insan gücü olarak Avrupa'nın geleceğinin şekillenmesine katkıda bulunacaklar." dedi.

Başlangıçtan bugüne 2 binin üzerinde bursiyer

Türkiye'nin uygulama süreci en uzun soluklu projeleri arasında yer alan ve özel olarak Türkiye'ye yönelik bir imkan sunan programdan, bugüne kadar 2 binin üzerinde kişi faydalandı ve Avrupa Birliği ile ilgili konularda akademik çalışmalar gerçekleştirildi.

2007 yılından itibaren AB Başkanlığı tarafından yürütülen programa 2007-2021 yıllarında yaklaşık 60 milyon avro tahsis edildi.

Programdan kamu kurumlarında ya da özel sektör kuruluşlarında çalışanlar, üniversitelerde akademik ya da idari personel olarak görev yapanlar ile lisans son sınıf, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olarak öğrenim görenler faydalanabiliyor.

Burs kapsamında, bursiyerlerin okul ücreti, aylık yaşam giderlerinin karşılanmasına ek olarak bir defaya mahsus vize ve sağlık sigortası gibi masraflar için sabit ödenek sağlanıyor.

Jean Monnet Burs Programı

Avrupa Birliği üye ülkelerinde eğitim imkanı sunan Jean Monnet Burs Programı, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu iş birliğinde yürütülüyor.

Program ile Türkiye'nin AB müktesebatı konusunda bilgi sahibi insan kaynağı güçlendirilerek, müktesebatın etkin şekilde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşmasına katkı sağlanıyor.

Burs Programı ile gerek kamu ve özel sektörde gerekse akademik camiada, özellikle AB uyum sürecini destekleyecek nitelikli iş gücünün artırılması ve böylelikle sürecin hızlandırılması amaçlanıyor.

Bursiyerlerin eğitim aldıkları alanda yetkinliklerinin artmasıyla AB'nin işleyişi ile ilgili bakış açıları genişliyor.

Aynı zamanda, AB üyesi ülkelerde kalınan süre zarfında tesis edilen bireysel ilişkiler üzerinden karşılıklı ön yargıların aşılmasına da katkıda bulunuluyor.

Jean Monnet Burs Programı kapsamında bursiyerler vasıtasıyla Türkiye ile AB arasındaki sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesine de uzun zamandır önemli bir destek sağlandığı gibi buna ek olarak ülkelerarası akademik ilişkiler geliştiriliyor ve bursiyerlerin diğer Avrupa ülkelerindeki meslektaşları ile aralarında kalıcı köprüler kuruluyor.

Program hakkında ayrıntılı bilgiye www.jeanmonnet.org.tr adresinden ulaşılabiliyor.