Jean Monnet Bursu başvuruları başladı
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Jean Monnet Burs Programı'nın, 2020-2021 akademik yılı başvuruları başladı.
Jean Monnet Burs Programı'nın, 2020-2021 akademik yılı başvuruları başladı. Burs programı için başvurular 5 Kasım'a kadar sürecek.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:00
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