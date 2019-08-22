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Jean Monnet Bursu başvuruları başladı

58 dakika önce

Jean Monnet Burs Programı'nın, 2020-2021 akademik yılı başvuruları başladı.

Jean Monnet Bursu başvuruları başladı, System.String[]

Jean Monnet Burs Programı'nın, 2020-2021 akademik yılı başvuruları başladı. Burs programı için başvurular 5 Kasım'a kadar sürecek.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:00 
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