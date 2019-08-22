Jean Monnet Bursu başvuruları başladı

Jean Monnet Burs Programı'nın, 2020-2021 akademik yılı başvuruları başladı. Burs programı için başvurular 5 Kasım'a kadar sürecek.

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Kaçak milyarderin gökdeleni, alışveriş sitesinde 734 milyon dolara satıldı

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