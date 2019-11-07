Son Dakika Haberleri: Jean Seri: "Çok top kaybettik, var olamadık"
Son Dakika Spor Jean Seri: 'Çok top kaybettik, var olamadık'

Jean Seri: "Çok top kaybettik, var olamadık"

6 saat önce

"BEKLEYİNCE GEREKENİ YAPARLAR"Çok sayıda top kaybı yaptıklarını vurgulayan Seri, "Bu akşam var olamadık, bunu söyleyebiliriz. 1. dakikadan itibaren kendinizi göstermeniz gerekir. Biz onları çok bekledik ve böyle kaliteli takımları bekleyince, geliyorlar ve gerekeni yapıyorlar.

Jean Seri:

"BEKLEYİNCE GEREKENİ YAPARLAR"


Çok sayıda top kaybı yaptıklarını vurgulayan Seri, "Bu akşam var olamadık, bunu söyleyebiliriz. 1. dakikadan itibaren kendinizi göstermeniz gerekir. Biz onları çok bekledik ve böyle kaliteli takımları bekleyince, geliyorlar ve gerekeni yapıyorlar. Çok top kaybettik, yapmamamız gereken yerlerde top kayıpları yaptık ve onun da dönüşleri kötü oldu." dedi.


"SEVİYEMİZİN ALTINDAYDIK"


Jean Michael Seri sözlerini, "İlk 15 dakika fazla oynayamadık özellikle, normal seviyemizin altındaydık. Boş alanlar vardı ancak karşımızda büyük bir pres vardı. Sonuç bu oldu, şimdi daha iyisini yapmamız gerekiyor. Cumartesi günü oynayacağımız maça konsantre olmamız gerekiyor" ifadeleriyle tamamladı.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:05 
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