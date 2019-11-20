Son Dakika Haberleri: Jeep Renegade ve Compass modellerinde kasım avantajları
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Jeep Renegade ve Compass modellerinde kasım avantajları

6 saat önce

Jeep, Renegade ve Compass modellerinde kasım avantajları sunuyor.

Jeep Renegade ve Compass modellerinde kasım avantajları, System.String[]

Jeep, Renegade ve Compass modellerinde kasım avantajları sunuyor.

Jeep'ten yapılan açıklamaya göre, Jeep, kasım ayında da yılın en iyi fırsatlarını sunuyor.

Standart olarak dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip Jeep Compass alımlarında, mevcut aracını yenilemek üzere Jeep yetkili satıcılarına getirenler 20 bin TL tutarında takas desteği imkanından yararlanabiliyor. Kampanya, 60 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faiz avantajıyla birleştirilebiliyor.

Kasım ayı sonuna dek bir Jeep Renegade sahibi olmak isteyenler için ise 60 bin TL için 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi kampanyası ile birlikte 15 bin TL takas desteği sunuluyor. Renegade'in Limited donanım seviyesini +2 yıl uzatılmış garanti seçeneğiyle tercih eden Jeep tutkunları ise kasım ayında 8.4 inçlik dokunmatik ekran ve Türkçe navigasyon opsiyonlarının olduğu medya paketine ücretsiz sahip olabiliyor.

Jeep, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:04 Kaynak: AA
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