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Jeep'ten 80. yıla özel Renegade - Son Dakika

Jeep'ten 80. yıla özel Renegade

15.08.2021 16:13
Jeep'ten 80. yıla özel Renegade, System.String[]

1941 yılında başlayan Jeep efsanesinin, 80’inci yaşına özel versiyonları kademeli olarak Türkiye pazarında satışa sunulmaya devam ediliyor.

1941 yılında başlayan Jeep efsanesinin, 80'inci yaşına özel versiyonları kademeli olarak Türkiye pazarında satışa sunulmaya devam ediliyor.

Jeep Renegade'in 80'inci Yıl Özel versiyonu, dış görünümü, yarı parlak Granit Kristal vurgulara sahip yedi bölmeli ön ızgara, 18 inçlik granit gri renkli alaşım jantlar ve özel 80. Yıl Dönümü logo konumlandırmasıyla dikkat çekiyor.

Aracın karartılmış camları ve tam LED aydınlatmaları bu yeni özel versiyonun şık görünümünü tamamlıyor. Renegade'in 80'inci özel versiyonunun iç mekanında ise 80'inci yıla ait detaylara sahip Premium deri koltuklar yer alıyor. Versiyonda standart olarak sunulan sürücü ve yolcu koltuğu ısıtma ve direksiyon ısıtma fonksiyonları, panoramik açılabilir sunroof gibi donanımlar ise konforu en üst seviyeye çıkarıyor.

Renegade 80'inci Yıl Özel versiyonu; Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, Arka Çapraz Yol algılama özelliğine sahip Kör Nokta Uyarı Sistemi, Önden Çarpışma Uyarı ve Önleme Sistemi Plus, Şeritten Çıkma Uyarısı Plus, Akıllı Hız Yardımcısı, Trafik İşaretleri Tanıma Sistemi, ön park sensörleri gibi gelişmiş güvenlik donanımlarıyla yollara çıkıyor. 8,4 inçlik dokunmatik ekranlı UconnectTM bilgi-eğlence sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto ile akıllı telefon entegrasyonu ve GPS navigasyon gibi özellikleri ile kabin içindeki teknolojik gereksinimleri eksiksiz sağlıyor. Türkiye pazarına Euro 6D-Final normuna uyumlu 4 silindirli 1,3 litre turbo benzinli motorla sunulan özel versiyon; 150 HP güç ve 270 Nm tork üretiyor ve çift Kuru Kavramalı Şanzıman (DDCT) üzerinden gücünü yola aktarıyor.

Jeep Renegade 80'inci Yıl Özel Versiyonu 449 Bin 950 TL'lik fiyatıyla sahiplerini bekliyor.

Jeep'ten 80. yıla özel Renegade

Türkiye, Jeep, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Jeep'ten 80. yıla özel Renegade - Son Dakika


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