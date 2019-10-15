Son Dakika Haberleri: Jeep'ten "Adventure Days" kampanyası!
Son Dakika Otomobil Jeep'ten 'Adventure Days' kampanyası!

Jeep'ten "Adventure Days" kampanyası!

1 saat önce

CARMEDYA.COM – Jeep, Ekim ayında “Adventure Days” sloganı ile devreye aldığı kampanyası kapsamında cazip takas ve kredi kampanyalarını sürdürüyor. Mevcut aracını yenilemek üzere Jeep yetkili satıcılarına getirenler, 2019 model yılı Renegade alımlarında anahtar teslim bedelleri üzerinden 15 bin TL tutarındaki takas desteği imkanından yararlanıyor. Jeep tutkunları, Renegade için sunulan bu destekle birlikte, 60 bin TL...The post Jeep’ten “Adventure Days” kampanyası! appeared first on Carmedya.

Jeep'ten

CARMEDYA.COM - Jeep, Ekim ayında "Adventure Days" sloganı ile devreye aldığı kampanyası kapsamında cazip takas ve kredi kampanyalarını sürdürüyor.



Mevcut aracını yenilemek üzere Jeep yetkili satıcılarına getirenler, 2019 model yılı Renegade alımlarında anahtar teslim bedelleri üzerinden 15 bin TL tutarındaki takas desteği imkanından yararlanıyor. Jeep tutkunları, Renegade için sunulan bu destekle birlikte, 60 bin TL için 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi kampanyasından da faydalanabiliyorlar.


Ekim ayındaki bir diğer takas desteği ise Jeep Compass alımlarında sunuluyor. Compass'ın 2018 model yılı 170 HP'lik benzinli motor ve 9 ileri şanzıman kombinasyonlu versiyonu, anahtar teslim bedelleri üzerinden 20 bin TL tutarındaki takas desteği ile satışa sunuluyor. Compass'ta takas desteğiyle birlikte, Renegade modelinde olduğu gibi yüzde 0 faizli kredi veya 100 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0.52 faizli kredi kampanyası da bulunuyor.


The post Jeep'ten "Adventure Days" kampanyası! appeared first on Carmedya.

Jeep, Otomobil

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 07:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aslıhan Doğan Turan, MasterChef yarışmasıyla tanınan şef Eslem Sena Yurt'u işe aldı
Günlük burç yorumları 15 Ekim 2019 Salı (Haftalık burç yorumları) Şef Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'te yarışmacıya portakal kabuğu yedirdi Milan, asker selamı veren Hakan Çalhanoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 09:06:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jeep'ten "Adventure Days" kampanyası!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]