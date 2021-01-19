Jeep'ten Compass ve Renegade modellerinde ocak ayı kampanyası - Son Dakika

Jeep, yeni yılın ilk ayında Compass ve Renegade modellerinde fiyat avantajları ve cazip kredi olanakları sunuyor.

Jeep açıklamasına göre, Jeep, yeni yılı iddialı satış kampanyası ile karşıladı. Ocak ayında tüm Jeep Compass modelleri, yüzde 10 indirim fırsatı ile birlikte 100 bin TL'ye 12 ay eşit ödemeli yüzde 0,89 faizli kredi ile satışa sunuluyor. Ayrıca, ay sonuna dek sınırlı sayıda Jeep Compass'a 344 bin TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Kampanya aracılığıyla Jeep Renegade satın almak isteyenleri ise 120 bin TL'ye 12 ay eşit ödemeli yüzde sıfır faizli kredi fırsatı bekliyor.

Tercihini Renegade'den yana kullanmak isteyenler, 289 bin 950 TL'den başlayan nakit fiyat seçeneği ile "en kabiliyetli küçük SUV"a sahip olabiliyor.

Ocak ayı boyunca Jeep Compass ve Renegade modelleri, hemen teslim avantajı ve sınırlı stok ile Jeep showroomlar'ında yeni sahiplerini bekliyor.