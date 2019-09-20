Son Dakika Haberleri: Jeep'ten Renegade ve Compass'ta kredi ve takas fırsatları
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Jeep'ten Renegade ve Compass'ta kredi ve takas fırsatları

1 saat önce

Jeep, eylül ayında Renegade ve Compass modellerinde uygun alım seçenekleri sunuyorJeep açıklamasına göre, mevcut aracını yenilemek üzere Jeep yetkili satıcılarına getirenler, 2019 model yılı Renegade alımlarında anahtar teslim bedelleri üzerinden 15 bin TL tutarındaki takas desteği...

Jeep'ten Renegade ve Compass'ta kredi ve takas fırsatları, System.String[]

Jeep, eylül ayında Renegade ve Compass modellerinde uygun alım seçenekleri sunuyor

Jeep açıklamasına göre, mevcut aracını yenilemek üzere Jeep yetkili satıcılarına getirenler, 2019 model yılı Renegade alımlarında anahtar teslim bedelleri üzerinden 15 bin TL tutarındaki takas desteği imkanından yararlanıyor. Renegade için sunulan bu destekle birlikte, 50 bin TL için 10 ay vadeli sıfır faizli kredi kampanyasından da faydalanabiliyor.


Eylül ayındaki bir diğer takas desteği ise Jeep Compass alımlarında sunuluyor. Jeep Compass'ın 2018 model yılı 170 HP'lik benzinli motor ve 9 ileri şanzıman kombinasyonlu versiyonu, anahtar teslim bedelleri üzerinden 20 bin TL tutarındaki takas desteği ile satışa çıkıyor.


Jeep Compass'ta takas desteğiyle birlikte, 100 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,49 kredi kampanyası da bulunuyor.

Eylül, Jeep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:38 Kaynak: AA
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