Jeep Wrangler artık elektrikli

Jeep, elektrifikasyon planının diğer bir adımı olan Wrangler'ın Plug-in Hibrit Elektrikli Araç (PHEV ) versiyonunu dünya genelinde satışa sundu.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, Wrangler 4xe, şarj edilebilir hibrit güç-aktarma sistemiyle sıfır emisyonlu ve elektrikli sürüş olanağı sunarken, şehir içi kullanımında 50 kilometreyi aşabilen elektrikli sürüş menzili günlük kullanım gereksinimlerini karşılıyor.

380 HP'lik toplam sistem gücü ve 637 Nm maksimum tork sunan 4xe teknolojisi, elektrikli modunda dört tekerlekten çekiş sunarken, Trail Rated özelliğini koruyor ve güvenli bir arazi performansı sunmayı sürdürüyor.

Üç saatlik sürede tam şarj olan kullanıcı dostu yapısıyla öne çıkan modelde ayrıca; 8,4 inçlik dokunmatik ekranlı Uconnect NAV ve gelişmiş sürücü destek sistemleri (ADAS) özelliklerini kapsayan gelişmiş teknolojiler yolculukları daha güvenli, konforlu kılıyor.Markanın ürün gamındaki en önemli modellerden olan Wrangler; bugün 4x4 özellikleriyle elektrikli araçların iyi yönlerini bir araya getirerek markayı geleceğe taşıyor.

Wrangler'ın en güçlü, en verimli, en çevre dostu ve teknolojik olarak en gelişmiş versiyonu tüm Jeep ürün gamının elektrikliye geçiş sürecinde çok önemli bir adımı temsil ediyor. Wrangler 4xe; teknolojik olarak son derece gelişmiş bir yapı ortaya koyuyor. 4xe teknolojisi, hibrit modda yaklaşık 3,5 lt/100 km yakıt tüketimi değeriyle Wrangler'i sürdürülebilir ve verimli bir 4x4 araç haline getirirken, aynı zamanda 6,4 saniyelik 0-100 km/s hızlanma değeriyle etkileyici bir performans sunmasını da sağlıyor. Şarj edilebilir hibrit güç-aktarma sistemiyle sıfır emisyonlu tamamen elektrikli sürüş olanağı sunan Jeep Wrangler 4xe, şehir içi kullanımında 50 kilometreyi aşabilen elektrikli sürüş menzili günlük kullanım gereksinimlerini karşılıyor.

Araçta bulunan, dokunmatik ekranlı 8,4 inç UconnectTM NAV sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto ile akıllı telefon entegrasyonu ve şarj seviyesi ve menzili (elektrikli ve hibrit modda) gibi batarya bilgilerini aktaran 7 inç TFT ekran gibi teknolojik işlevler hayatı kolaylaştırıyor. Ayrıca arka Çapraz Yol Trafik algılama özelliğine sahip Kör Nokta Sistemi, geri görüş kamerası, ERM (Elektronik Devrilme Önleme) özellikli Elektronik Stabilite Kontrolü (ESC), ön ve arka park yardımcısı ve Anahtarsız Giriş 'N Go™ gibi güvenlik donanımlar standart olarak sunuluyor. Ayrıca arka Çapraz Yol Trafik algılama özelliğine sahip Kör Nokta Uyarı Sistemi, geri görüş kamerası, ERM (Elektronik Devrilme Önleme) özellikli Elektronik Stabilite Kontrolü (ESC), ön/arka park yardımcısı, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma 'N Go™ gibi donanımlar standart olarak sunuluyor.

Yeni Jeep Wrangler 4xe Rubicon, Türkiye'ye sipariş üzerine getirilecek.