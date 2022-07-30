Jeep, Çin'deki baskılara dayanamadı! Fabrikasını kapatıyor! - Son Dakika
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Jeep, Çin'deki baskılara dayanamadı! Fabrikasını kapatıyor!

30.07.2022 21:06
Jeep, Çin'deki baskılara dayanamadı! Fabrikasını kapatıyor!

Jeep, yerel politikacıların artan müdahaleleri üzerinde Çin'deki tek fabrikasında üretimi sonlandırma kararı aldı.

Stellantis, dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'deki tek Jeep fabrikasını kapatıyor. Şirketi bu kararın nedeni olarak ise, yerel politikacıların artan müdahalesini işaret ediyor. Otomobil üreticisi, Çin ile dünyanın geri kalanı arasında artan siyasi gerilimlerin yaptırımlara yol açabileceğinden de endişe ediyor.

Jeep, Çin'in yerel ekonomik politikalarına karşı ülkedeki üretimi sonlandırıyor

Şirket geçtiğimz hafta yaptığı açıklama ile Çin devleti tarafından işletilen Guangzhou Automobile Group (GAC) ile 12 yıllık üretim ortaklığını sonlandırdığını duyurmuştu. Ortaklığın sonlanmasının ardından şirketten gelen bu adım da durumun ciddiyetini ortaya koyuyor.

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Stellantis CEO'su Carlos Tavares ise konu hakkında Bloomberg'e verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

Son birkaç yıldır Çin'deki iş dünyasına giderek daha fazla siyasi müdahale görüyoruz. Son zamanlarda dünyanın diğer bölgelerindeki diğer şirketlerde olduğu gibi çapraz yaptırımların kurbanı olmak istemiyoruz.

Jeep, Çin'deki baskılara dayanamadı! Fabrikasını kapatıyor!

Jeep'in Çin pazarından ayrılmasının bir başka nedeni olarak da satışların düşmesi gösterilebilir. Jeep'i bünyesinde barındıran Stellantis'in CEO'su Tavares, 2022'nin ilk yarısında Çin'de Alman ve ABD markalı araç satışlarının yaklaşık beşte bir oranında düştüğünü belirtti. Çin pazarında, Japon markalarında da çift haneli bir düşüş yaşanırken yerel otomobil üreticileri aynı dönemde satışlarında artış yaşadı.

Tavares satışların düşmesi hakkında şu ifadeleri kullanıyor:

Batılı oyuncular için Çin'de araba satmanın giderek zorlaştığını görüyoruz. Çin pazarında kesinlikle büyük bir değişim var.

Jeep, Çin'deki baskılara dayanamadı! Fabrikasını kapatıyor!

Jeep'in Çin içerisindeki satışları her ne kadar düşüş yaşamış olsa da markanın pazardaki üretimini sonlandırmasının arkasında ise diğer nedenlerin daha güçlü olduğu belirtiliyor. Buna göre Jeep, Guangzhou ve yerli otomotiv şirketlerini destekleyen ekonomik politikalara sahip Çin Komünist Partisi'ne olan güvenin zedelenmesi nedeniyle ülkeden ayrılıyor.

Tavares, Stellantis'in Jeep modellerini üreten ortak girişimdeki hissesini artıran bir anlaşma imzalamasının ardından GAC'nin üstüne düşeni yerine getirmediği iddiasında. İki şirket Çin'de Jeep Cherokee, Renegade, Compass ve Grand Commander modellerini ortak olarak üretiyordu.

Jeep, Çin'deki baskılara dayanamadı! Fabrikasını kapatıyor!

Jeep, Çin'de üretimi sonlandırmasına rağmen tamamen ülkeden çekilmiyor. ABD merkezli üretici bundan böyle modellerini Çin'e ihraç edecek. Jeep'in Çin pazarından bundan böyle sadece elektrikli modeller sunacağı da gelen bilgiler arasında.

Peki siz Stellantis'in Çin'deki Jeep fabrikasını kapatması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Çin Halk Cumhuriyeti, Jeep, su, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Jeep, Çin'deki baskılara dayanamadı! Fabrikasını kapatıyor! - Son Dakika

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