Jeep, "Yılın 4x4 Ödülleri"nde 2 ödül aldı - Son Dakika

İngiltere'deki 4X4 Magazine dergisinin "Yılın 4x4 Ödülleri"nde Jeep Wrangler özel "Off-Road Ödülü" alırken, Renegade 4xe ise "En İyi Küçük SUV" seçildi.

Tofaş açıklamasına göre, SUV araçlarının önemli markası Jeep, 2021 yılına hızlı başladı. 4x4 Magazine tarafından düzenlenen "Yılın 4x4 Ödülleri"nde markanın iki önemli modeli Wrangler ve Renegade, ödüllendirildi.

Uzman jüri üyeleri, Wrangler'ın hem safkan arazi aracı özelliklerini hem de Afrika'nın doğal ortamında ve Londra'nın M25 çevre yolunda sergilemiş olduğu sürüş özelliklerini övdü.

Jüri değerlendirmelerinde ayrıca, yeni 4xe -şarj edilebilir hibrit- versiyonuyla bu sınıftaki zorlu rakiplerinden ayrışan Jeep Renegade, "En İyi Küçük SUV" olarak ödüllendirildi.

Derginin uzman jürisi, her yıl farklı üreticilere ait çok sayıda dört tekerlekten çekişli aracı test ediyor. Asfalt dışında zorlu off-road sürüş şartlarında gerçekleşen test süreçlerinin ardından araçlar, "Küçük SUV", "Orta ve Büyük SUV" ile "Performanslı SUV" ve "En İyi Off-Road Aracı" gibi kategorilerde değerlendiriyor.