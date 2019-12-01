Son Dakika Haberleri: Jeet kune do sporcuları Hindistan'dan 2 altın madalyayla döndüler
Son Dakika Spor Jeet kune do sporcuları Hindistan'dan 2 altın madalyayla döndüler - Son Dakika Spor

Jeet kune do sporcuları Hindistan'dan 2 altın madalyayla döndüler

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü Jeet Kune Do Kulelkavido Takımı, Hinddistan'da düzenlenen şampiyonadan 2 altın madalya ile döndü.

Jeet kune do sporcuları Hindistan'dan 2 altın madalyayla döndüler, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü Jeet Kune Do Kulelkavido Takımı, Hinddistan'da düzenlenen şampiyonadan 2 altın madalya ile döndü.


Dünya Jeet Kune Do Federasyonu ve Hindistan Savaş Sanatları Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyona, karate, tae kwon do, judo, wushu kung fu, muay thai, kick boxing, MMA, nunchaku, kurash, hapkido, jujutsu, kenpo, mallyuddha, silambam, tangsoodo, bilek güreşi ve ip atlama gibi branşlarda ve çok sayıda federasyonun bir araya gelmesiyle gerçekleşti. Yeni Delhi'nin Talkatora Indoor Stadyumu'nda 19-26 Kasım tarihlerinde gerçekleşen etkinliğe başta Hindistan olmak üzere Türkiye, ABD, Avustralya, Nepal, Bengladeş, Singapur, Sri Lanka gibi birçok ülkeden çok sayıda sporcu katıldı. Türkiye'yi temsilen şampiyonada mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü Jeet Kune Do Kulelkavido Takımı, 2 altın madalya kazanarak bir başarıya daha imza attı. Antrenör Yüksel Yılmaz'ın yönettiği takımdan Ferhing Kara 75 kiloda ve Muaz Akdoğan 60 kiloda birinci olarak altın kazandı.


Konuyla ilgili Yüksel Yılmaz, "Yarışmacı olarak 2017'de Güney Asya Şampiyonası'na Sri Lanka'da 2 sporcumuzla katılmıştık; ikisi de birinci olmuşlardı. 2018'de Tayland'a Dünya Şampiyonası'na 1 sporcumuzu götürebildik; o da birinci oldu. Şimdi de 2019'da Hindistan'daki Uluslararası Dövüş Oyunları'na 2 sporcu ile katılabildik ve ikisi de birinci oldular. Böylece her defasında birinci olmakla 5'te 5 yapmış olduk. Kağıtspor'a, sponsorlarımıza, sporcularımın ailelerine ve katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:44 Kaynak: İHA
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