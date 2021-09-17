Jeet Kune Do sporcusu Aleyna Pakyürek'den Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar'a ziyaret

Jeet Kune Do sporcusu Aleyna Pakyürek ve antrenörü Ahmed Vahba, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar'ı ziyaret etti.

Kaymakam Bayar makamında, Adana'da 29 Ağustos'ta düzenlenen Uzak Doğu sporu olan Jeet Kune Do dalında ve gençler kategorisinde derece elde eden Aleyna Pakyürek ve antrenörü Ahmed Vahba ile bir araya geldi.

Pakyürek, çalışmaları ve katıldığı müsabakalar hakkında bilgi verdi.

Bayar, sporcuya başarı dileyerek tebrik etti.