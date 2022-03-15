JEF ülkeleri: Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz - Son Dakika

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen NATO'nun Ortak Sefer Gücü (JEF) toplantısının ardından yapılan ortak açıklamada, " (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Ukrayna'ya, toprak bütünlüğüne ve halkına yönelik acımasız saldırısını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Danimarka, Estonya, Finlandiya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, İsveç ve İngiltere'nin liderlerinin katıldığı JEF toplantısının ardından ortak açıklama yapıldı.

Söz konu su ülkelerin, Rusya'nın sebepsiz ve haksız askeri saldırganlığı göz önünde bulundurularak Avrupa'da barış ve güvenliğin restorasyonuna olan bağlılığını yeniden teyit etmek amacıyla bir araya geldiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Putin'in Ukrayna'ya, toprak bütünlüğüne ve halkına yönelik acımasız saldırısını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu, demokratik bir Avrupa ülkesinin egemenliğinin, özgürlüğünün, bağımsızlığının ve Rusya'nın uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerinin açık ihlalidir. Rusya'yı, gelişen insani krizi durdurmak ve Ukrayna'nın sivil nüfusunun gıda, su ve tıbbi yardıma hızlı ve engelsiz erişimini sağlamak için acil bir ateşkes uygulamaya ve desteklemeye çağırıyoruz. Rusya, uluslararası insancıl hukuka saygı göstermelidir."

Açıklamada, JEF ülkelerinin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) iddia edilen savaş suçlarına ilişkin soruşturmalarını desteklediğinin altı çizilerek dünyanın, Rusya'dan yaptıklarının hesabını soracağı ve Putin'in başarısız olması gerektiği ifade edildi.

JEF ülkeleri, Ukrayna'yı askeri yardım konusunda desteklemeye kararlı

Putin rejiminin yasa dışı işgaline yanıt olarak benzeri görülmemiş yaptırımların uygulanması ve Belarus'un da dahil olmasından sorumlu tutulmasını sağlamak için müttefikler ve uluslararası ortaklarla çalışıldığı belirtilen açıklamada, Putin'e, gerilimi düşürmesi, Rus güçlerini geri çekmesi ve Ukrayna'yı uluslararası kabul görmüş sınırlarına geri döndürmesi çağrısında bulunuldu.

JEF ülkelerinin bu akıl almaz saldırı karşısında Ukrayna'yı destekleme taahhüdünde kararlı olduğuna işaret edilen açıklamada, bu ülkelerin, Ukrayna'nın kendisini en iyi şekilde savunabilmesini sağlamak için askeri yardım konusunda ülkeyi desteklemeye kararlı olduğu bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Putin'in eylemleri, Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenlik mimarisine temelden meydan okuyor. Bu tür eylemlerin kabul edilemez kalmasını ve başka hiçbir ülkenin şiddetli yayılmacılık girişimlerinin kurbanı olmamasını sağlamalıyız. Tüm egemen uluslar, dış saldırı tehdidi olmaksızın kendi güvenlik düzenlemelerini seçme hakkına sahiptir. Bu amaçla, kararlılık göstermeye istekli, benzer düşünceye sahip JEF'in bölgede savunma ve caydırıcılığa katkıda bulunmada, ülkelerimizi ve kıtamızı güvende tutmada güvenilir rol oynamaya devam etmesini sağlayacağız."

Açıklamada, JEF'in, Kuzey Atlantik ve Baltık Denizi bölgesinde denizde, karada ve havada gelişmiş JEF tatbikatları ve faaliyetleri programı taahhüt ettiğinin altı çizilerek "Rusya'ya yaklaşımımızı yeniden şekillendirmek, Rus hidrokarbonlarına bağımlılığımızı azaltmak, müttefiklerimizle savunmayı ilerletmek ve iş birliğimizi güçlendirmek dahil Rusya'nın Avrupa güvenliğini tehdit etmeye devam etmemesini sağlamak için NATO ve AB'yle tamamlayıcı olarak çalışacağız." ifadesi kullanıldı.