Jeff Bezos Manhattan'da 80 milyon dolara ev alıyor

Dünyanın en büyük alışveriş sitesi Amazan'un sahibi Jeff Bezos New York 'ta 80 milyon dolar değerinde üç ev satın alıyor. The Wall Street Journal 'in haberine göre, dünyanın en pahalı gayrimenkullerine sahip Manhattan Beşinci Cadde'de bir çatı katı ve hemen altındaki iki dairenin pazarlığı bitmek üzere.