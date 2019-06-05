Jeff Bezos Manhattan'da 80 milyon dolara ev alıyor
22 dakika önce
Dünyanın en büyük alışveriş sitesi Amazan'un sahibi Jeff Bezos, New York'ta 80 milyon dolar değerinde üç ev satın alıyor.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 06:53
Dünyanın en büyük alışveriş sitesi Amazan'un sahibi Jeff Bezos
, New York
'ta 80 milyon dolar değerinde üç ev satın alıyor. The Wall Street Journal
'in haberine göre, dünyanın en pahalı gayrimenkullerine sahip Manhattan Beşinci Cadde'de bir çatı katı ve hemen altındaki iki dairenin pazarlığı bitmek üzere.
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