Son Dakika Haberleri: Jeff Bezos Manhattan'da 80 milyon dolara ev alıyor
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Jeff Bezos Manhattan'da 80 milyon dolara ev alıyor

22 dakika önce

Dünyanın en büyük alışveriş sitesi Amazan'un sahibi Jeff Bezos, New York'ta 80 milyon dolar değerinde üç ev satın alıyor.

Jeff Bezos Manhattan'da 80 milyon dolara ev alıyor, System.String[]
Dünyanın en büyük alışveriş sitesi Amazan'un sahibi Jeff Bezos, New York'ta 80 milyon dolar değerinde üç ev satın alıyor.

The Wall Street Journal'in haberine göre, dünyanın en pahalı gayrimenkullerine sahip Manhattan Beşinci Cadde'de bir çatı katı ve hemen altındaki iki dairenin pazarlığı bitmek üzere.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 06:53 
Wall Street Jurnal Gazetesi, New York, Jeff Bezos, Dünya
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