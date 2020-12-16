Jeff Bezos'un eski eşinden dört ayda 4 milyar dolardan fazla bağış - Son Dakika

Jeff Bezos'un eski eşinden dört ayda 4 milyar dolardan fazla bağış

16.12.2020 08:46
Jeff Bezos'un eski eşinden dört ayda 4 milyar dolardan fazla bağış, System.String[]

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott, dört ayda aşevlerine ve acil yardım fonlarına 4 milyar dolardan fazla bağışta bulundu.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott, dört ayda aşevlerine ve acil yardım fonlarına 4 milyar dolardan fazla bağışta bulundu.

Dünyanın en zenginleri listesinde başı çeken ABD'li teknoloji şirketi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott, aşevlerine ve acil yardım fonlarına dört ay içerisinde 4 milyar dolardan fazla bağış yaptı.

Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle zorluk çeken insanlara yardım etmek istediğini belirten Scott, "Ekonomik kayıplar ve sağlık sorunları; kadınlar, beyaz olmayanlar ve yoksulluk içinde yaşayan insanlar için daha kötü oldu. Ancak bu süreçte milyarderlerin serveti ise önemli ölçüde arttı."YIL İÇİNDE 6 MİLYAR DOLAR BAĞIŞTemmuz ayında da 116 hayır kurumuna 1,7 milyar dolar bağışta bulunan Scott'un yıl içindeki toplam bağış miktarı yaklaşık 6 milyar doları buldu.SCOTT, DÜNYANIN EN ZENGİN KADINI

Dünyanın en zenginleri arasında 18'inci, kadın milyarderler arasında ise ilk sırada yer alan Scott'un serveti bu yıl 60.7 milyar dolara yükseldi.


Jeff Bezos'un eski eşinden dört ayda 4 milyar dolardan fazla bağış

Amerika Birleşik Devletleri, Jeff Bezos, 112 Acil, Amazon, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Jeff Bezos'un eski eşinden dört ayda 4 milyar dolardan fazla bağış - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

Younes Belhanda ve Emre Akbaba, Darıca maçında frikik gerginliği yaşadı Türkiye'ye 11 Aralık'ta gelmesi planlanan koronavirüs aşıları Çin'deki prosedüre takıldı MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi Resmi nikahlı eşiyle yaşadığı evde, dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan taraftarın "Emekli ol" çağrısına tepki gösterdi Giannis Antetokounmpo, NBA tarihinin en yüksek ücretli sözleşmesini imzaladı Kısıtlamaya uymayan genç polise yakalandı, bir de dalga geçti: Zeki Müren de izleyecek mi? Çukur dizisinin kadrosuna Begüm Akkaya dahil oldu
Tedbirler sıkılaştı, iyi haberler art arda geliyor: Yoğun bakımlar yüzde 20 rahatladı Tedbirler sıkılaştı, iyi haberler art arda geliyor: Yoğun bakımlar yüzde 20 rahatladı         
08:41
Uygur Türkleri ile PKK'yı bir tutan Doğu Perinçek'e tepki: Allah'u Ekber Uygur Türkleri ile PKK'yı bir tutan Doğu Perinçek'e tepki: Allah'u Ekber         
08:12
Meteoroloji uyardı! 3 bölge sağanak yağışa, 1 bölge kara teslim Meteoroloji uyardı! 3 bölge sağanak yağışa, 1 bölge kara teslim         
07:49
Aracında uyuşturucuyla yakalanan şahsın ifadesi pes dedirtti: Küçük yaşta alıştırdılar Aracında uyuşturucuyla yakalanan şahsın ifadesi pes dedirtti: Küçük yaşta alıştırdılar         
07:14
Kuzeniyle yumruk yumruğa birbirine giren adam, 4. kattan atlayarak canına kıydı Kuzeniyle yumruk yumruğa birbirine giren adam, 4. kattan atlayarak canına kıydı         
01:57
Çin aşısının yan etkilerini paylaşan Prof. Dr. Taner Demirer, Çin aşısının yan etkilerini paylaşan Prof. Dr. Taner Demirer, "Aşınızı yaptırın" tavsiyesinde bulundu         
00:05
Batı ülkeleri neden Çin aşısını tercih etmedi? Bilim Kurulu Üyesi ve Sinovac Koordinatörü Prof. Dr. Ünal yanıtladı Batı ülkeleri neden Çin aşısını tercih etmedi? Bilim Kurulu Üyesi ve Sinovac Koordinatörü Prof. Dr. Ünal yanıtladı         
22:30
Sosyal medyada gündem olan forma değiştirme olayı sonrası Eskişehirspor, açıklama yaptı Sosyal medyada gündem olan forma değiştirme olayı sonrası Eskişehirspor, açıklama yaptı         
22:14
Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı         
20:03
Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi         
19:47
ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa final yapıyor ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa final yapıyor         
19:44
Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum         
17:40
Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı         
16:29
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş         
15:21
Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş         
10:34
Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 08:56:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Jeff Bezos'un eski eşinden dört ayda 4 milyar dolardan fazla bağış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei