Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin, NASA'ya açtığı davayı kaybetti - Son Dakika

NEW ABD'li iş insanı Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'in, Ağustosta Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansına (NASA) açtığı davayı kazanamadığı açıklandı.

Blue Origin, Artemis programı kapsamında Space X ile imzaladığı 2,9 milyar dolarlık Ay'a iniş aracı sözleşmesi dolayısıyla NASA'ya açtığı davada haksız bulundu.

Şirketin sözcüsü yaptığı açıklamada "Astronotların Ay'a yeniden güvenle gidişi için NASA'nın kamu-özel ortaklığı modelinin önyargısız bir satın alma sürecine ve rekabeti teşvik eden sağlam politikalara ihtiyacı bulunmaktadır. NASA'nın Ay'a iniş aracı satın alma sürecinin sonraki adımlarını bekliyoruz." dedi.

Jeff Bezos da Twitter üzerinden, "İstediğimiz sonuç bu değildi ancak mahkemenin kararına saygı duyuyoruz ve NASA ile SpaceX'e başarılar diliyoruz" mesajını gönderdi.

Gizlilik kararı nedeniyle ayrıntıları bilinmeyen davanın gerekçeli kararının 18 Kasım'da açıklanması bekleniyor.

NASA, 16 Nisan'da, "Artemis" adlı program çerçevesinde Ay'a gidecek astronotların iniş kapsülünün inşası için SpaceX'in 2,9 milyar dolarlık iniş sistemi projesini seçtiğini duyurmuştu.

Dünyanın en zengin iki insanı Bezos ile SpaceX'in CEO'su Elon Musk arasında uzun süredir devam eden rekabeti kızıştıran bu karar üzerine, Blue Origin, ABD Hükümeti Hesap Verebilirlik Ofisi'ne (GAO) itiraz başvurusu yapmış ancak sonuç alamayınca ağustosta NASA'ya federal mahkemede dava açmıştı.