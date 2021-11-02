Jeff Bezos ve Bill Gates Bodrum koylarında - Son Dakika

DÜNYANIN sayılı zenginlerinden Jeff Bezos ve Bill Gates lüks yatlarıyla Bodrum koylarını gezmeye devam ediyor.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in 'Lana' isimli yatı Göltürkbükü açıklarına demirlerken, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un yatı Yalıçiftlik açıklarına demirledi. Her iki isim de bir süredir, Muğla'nın Gökova Körfezi başta olmak üzere birçok yeri gezdi. Bezos'un Cayman Adaları bayraklı 136 metre uzunluğundaki 'Flying Fox' adlı lüks yatı büyüklüğüyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda yatta 2 helikopter pisti, 1 helikopter, 10 VIP oda, havuz ve jakuzi bulunuyor. Bill Gates'in Cayman Adaları bayraklı 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki 'Lana' isimli yatı görenleri kendine hayran bırakırken, içerisinde yüzme havuzu, jakuzi gibi birçok imkan bulunmakta.