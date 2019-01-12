Jeffree Star'ın Makyajını Yapmaya Çalıştım! | Following A Jeffree Star Makeup Tutorial
40 dakika önce
"I tried following a Jeffree Star makeup tutorial" yani Jeffree Star'ın makyajını yapmaya çalıştım gibi bu tarz videoları daha önce Nikkietutorials, Jaclyn Hill, Patrick Starrr ve Kylie Jenner için de çekmiştim. Jeffree Star'ın Videosu ??https: //youtu.
"I tried following a Jeffree Star makeup tutorial" yani Jeffree Star'ın makyajını yapmaya çalıştım gibi bu tarz videoları daha önce Nikkietutorials, Jaclyn Hill, Patrick Starrr ve Kylie Jenner için de çekmiştim. Jeffree Star'ın Videosu ??https://youtu.be/3vkfpi4I0FY
Kullandığım ürünleri bilgi kutucuğunun devamında bulabilirsiniz. Farklı makyaj tarzlarını denemek bana çok renkli ve aşırı eğlenceli geliyor. Umarım siz de beğenirsiniz. İyi seyirler ??
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:39 Kaynak: Youtube
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