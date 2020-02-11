Jeffrey: Müttefikimiz, Rusya ve Esat hükümeti tehdidi ile karşı karşıya - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jeffrey: Müttefikimiz, Rusya ve Esat hükümeti tehdidi ile karşı karşıya - Son Dakika

Jeffrey: Müttefikimiz, Rusya ve Esat hükümeti tehdidi ile karşı karşıya

25 dakika önce

AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Bugün İdlib'de bizim müttefikimiz Türkiye'nin askerleri, tehditle karşı karşıya ve bu tehdit, Rusya ve Esat hükümetinden geliyor.

Jeffrey: Müttefikimiz, Rusya ve Esat hükümeti tehdidi ile karşı karşıya, System.String[]

AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Bugün İdlib'de bizim müttefikimiz Türkiye'nin askerleri, tehditle karşı karşıya ve bu tehdit, Rusya ve Esat hükümetinden geliyor. Başınız sağ olsun" dedi.

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, beraberindeki heyetle birlikte Ankara'ya geldi. Akşam saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na gelen Jeffrey, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Jeffrey, "Bugün İdlib'de bizim müttefikimiz Türkiye'nin askerleri tehditle karşı karşıya, bu tehdit Rusya ve Esat hükümetinden geliyor. Sahada şehidiniz var, başınız sağ olsun. Biz bugün Ankara'ya gelip Türk hükümetiyle durumu gözden geçirmek istiyoruz ve mümkün olduğu kadar destek vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Jeffrey'nin Başdanışmanı Rich Outzen ise "ABD olarak bu menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Azami dayanışma içinde bulunmak istiyoruz. Bu sebeple Türk müttefiklerimizle yakın irtibat içinde olacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera:  Haluk KARAASLAN-Celal ATALAY/ANKARA, -


Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, İdlib, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:59 Kaynak: DHA
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