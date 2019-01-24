Jem Karacan Avustralya Yolcusu
1 saat önce
Avustralya takımlarından Central Coast Mariners, bir dönem Galatasaray'da forma giyen Jem Karacan'ı kadrosuna kattı.
Avustralya
takımlarından Central Coast Mariners, bir dönem Galatasaray
'da forma giyen Jem Karacan'ı kadrosuna kattı.
Bir dönem Türkiye
'de Galatasaray ve Bursaspor
forması giyen ve son olarak İngiltere
Championship Ligi takımlarından Millwall FC'de oynayan Jem Karacan, Avustralya'ya transfer oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Avustralya ekibi Central Coast Mariners, Jem ile sezonun geri kalanı için sözleşme imzaladıklarını duyurdu. 29 yaşındaki futbolcu, Millwall ile bu sezon 6 resmi müsabakada forma giydi. Jem Karacan kariyerinde daha öncede Reading FC, Galatasaray, Bursaspor ve Bolton'da oynadı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:56 Kaynak: İHA
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