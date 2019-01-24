Son Dakika Haberleri: Jem Karacan Avustralya Yolcusu

Jem Karacan Avustralya Yolcusu

1 saat önce

Avustralya takımlarından Central Coast Mariners, bir dönem Galatasaray'da forma giyen Jem Karacan'ı kadrosuna kattı.

Jem Karacan Avustralya Yolcusu, System.String[]
Avustralya takımlarından Central Coast Mariners, bir dönem Galatasaray'da forma giyen Jem Karacan'ı kadrosuna kattı.

Bir dönem Türkiye'de Galatasaray ve Bursaspor forması giyen ve son olarak İngiltere Championship Ligi takımlarından Millwall FC'de oynayan Jem Karacan, Avustralya'ya transfer oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Avustralya ekibi Central Coast Mariners, Jem ile sezonun geri kalanı için sözleşme imzaladıklarını duyurdu. 29 yaşındaki futbolcu, Millwall ile bu sezon 6 resmi müsabakada forma giydi. Jem Karacan kariyerinde daha öncede Reading FC, Galatasaray, Bursaspor ve Bolton'da oynadı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:56 Kaynak: İHA

Türkiye, Bursaspor, Galatasaray, Avustralya, Güncel
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