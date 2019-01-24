Jem Paul Karacan, Avustralya'ya Transfer Oldu!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Jem Paul Karacan, Avustralya'ya transfer oldu.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Jem Paul Karacan, Avustralya'ya transfer oldu.



Avustralya 1. Ligi'nde yer alan Central Coast Mariners, Jem Paul Karacan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.



Kulübün sitesine açıklama yapan Jem Karacan, "Hemen takıma dahil olmak istiyorum. Kazanan bir ekibin parçası olmayı umuyorum. Bazı maçlarda takım talihsizlik yaşadı. Umarım tecrübemle takıma yardımcı olurum" dedi.



Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Bolton ve Milwall'da oynayan Karacan, kariyerinde 244 maçta 16 gol attı ve 18 asist yaptı.

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