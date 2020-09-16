ANTALYA Jeneratör bağışı, hayata bağlıyor - Son Dakika

ANTALYA Jeneratör bağışı, hayata bağlıyor

Jeneratör bağışı, hayata bağlıyorANTALYA'da faaliyet gösteren güç sistemleri firması, Türkiye'nin dört bir yanında yaşam destek cihazına bağlı yaşam mücadelesi veren hastalara jeneratör ve güç kaynağı bağışlıyor.

Jeneratör bağışı, hayata bağlıyor

ANTALYA'da faaliyet gösteren güç sistemleri firması, Türkiye'nin dört bir yanında yaşam destek cihazına bağlı yaşam mücadelesi veren hastalara jeneratör ve güç kaynağı bağışlıyor.

Elektrik kesintisinde zor anlar yaşayan yaşam destek cihazına bağlı hasta yakınlarının talebi üzerine harekete geçen Antalya Yardımlaşma Platformu yetkilileri, güç sistemleri firması sahibi Yavuz Mutlu ile iletişime geçip, enerji kesintisi sırasında hastaların zarar görmemesi için evlerine jeneratör bağlanmasını sağlıyor. Olympos Güç Sistemleri firmasının sahibi Yavuz Mutlu, bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine 22 jeneratör yardımında bulunduklarını belirterek, "Jeneratöre ihtiyacı olan, elektriğe muhtaç yaşam destek cihazı ile hayata tutunan hastalara jeneratör desteğinde bulunuyoruz" dedi.

ÇADIR KENTLERE 10 JENERATÖR YARDIMI

Yavuz Mutlu, Antalya Yardımlaşma Platformu aracılığıyla kendilerine ulaşan jeneratör taleplerini karşılık gözetmeksizin yerine getirdiklerini belirterek, "Jeneratöre ihtiyacı olan, yurt içinde ve yurt dışında tıbbi cihaza bağlı yaşayan hastaların enerji kesintisi sırasında sorun yaşamaması için jeneratör desteğinde bulunduk. Bunun dışında enerji problemi yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere de jeneratör desteğinde bulunduk. Zeytin Dalı Operasyonu sonrasında oluşturulan çadır kentlerde yaşayan bir aile de bizden jeneratör talebinde bulundu. Daha sonra araştırınca, bölgede başka ihtiyaç sahibi ailelerin de olduğunu tespit ettik. Yetkililer aracılığıyla tespit edilen ailelere teslim edilmek üzere 10 jeneratörü teslim ettik" diye konuştu.

22 JENERATÖR BAĞIŞLADI

Dernek aracılığıyla gelen talepler sonrası gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaşılması için araştırma yaptıklarını ifade eden Yavuz Mutlu, ailelerin, evlerinde yaşam destek cihazıyla yaşayan hastaları olduğunu tespit ettikten sonra jeneratör yardımında bulunduklarını ifade etti. Mutlu, şöyle konuştu:

"Bu hastaların elektrik kesintisi sırasında sıkıntı yaşamaması gerekiyor. Solunum cihazı ve tıbbi yaşam destek cihazına bağlı hastalar genellikle küçük yaştaki hastalar. Bu hastaların nefes almaları, hayata tutunmalarını sağlamak amacıyla bugüne kadar 22 jeneratör bağışladık. Bundan sonra da bu tür talepler geldiği anda karşılamaya hazırız. İhtiyacı olanlar dernek aracılığıyla bize ulaşabilir. Her tür ihtiyaçlarında yanlarında oluruz. Yardımlarımızın sadece jeneratörle sınırlı olduğunu düşünülmesin. Enerji kesintisinden etkilenecek tüm tıbbi cihazlar için gerek jeneratör, gerekse kesintisiz güç kaynağı ya da bunlara bağlı, sistemlerin beslenmesi için ne tür ihtiyaçları varsa enerji üzerine bunları temin ediyoruz. Eğer jeneratör çalıştıramayacak durumda iseler, balkonsuz bir evde yaşıyorlarsa, onlara da kesintisiz güç kaynağı desteği veriyoruz. En azından 2-3 saat süren kesintiden etkilenmemelerini sağlıyoruz."

'JENERATÖRLE KAYGI VE KORKULARI OLMUYOR'

Antalya Yardımlaşma Platformu sorumlusu Halit Mert ise dernek olarak hasta ve hasta yakınlarının ihtiyaçlarıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Cihaza bağlı yaşamlarını sürdüren hastaların elektrik kesintisi sırasında yaşadıkları sıkıntıları bildiğimiz için, devletin karşıladığı cihazlar kapsamında olmayan jeneratör ihtiyaçları için Yavuz Bey jeneratör desteği veriyor. Hastalarımızın cihazlarını besleyebilecek güçteki jeneratörleri ücretsiz verip, hasta ve yakınlarının korku ve kaygılarını ortadan kaldırıyor. Biz de bu durumdan çok memnunuz. Duyarlı olmaları bizleri ve destek olduğumuz aileleri mutlu ediyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu tür davranışların örnek olmasını diliyoruz. Tüm Türkiye'de bu tür ihtiyacı olan hastaların ihtiyaçlarının giderilmesi için tüm hayırseverlerin aynı hassasiyeti göstermesini istiyoruz. Bizim aracılığımızla 20'nin üzerinde Antalya ve diğer şehirlerde ihtiyacı olan hastalara destek sağladık. İhtiyaçlar devam ediyor. Kaybettiğimiz hastalardan kalan cihazları da başka ihtiyaç sahibi hastalara aktarıyoruz. Hiçbir bedel ödemeden hasta sahipleri bu jeneratöre sahip oluyor. Cihazlar için teknik servis desteğini de ücretsiz sağlıyorlar, çok teşekkür ediyoruz."

ANTALYA Jeneratör bağışı, hayata bağlıyor

Jeneratör, Türkiye, Antalya, Enerji, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 08:27 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Jeneratör bağışı, hayata bağlıyor - Son Dakika

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