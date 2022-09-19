Jeneratör hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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Jeneratör hırsızlığı kamerada

19.09.2022 11:25
Jeneratör hırsızlığı kamerada

KAYSERİ'de bir binadan jeneratör çalan şüphelinin, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYSERİ'de bir binadan jeneratör çalan şüphelinin, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, 2 gün önce gece saatlerinde Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Hırsızlık için binaya giren şüpheli, bir dairenin önünde bulunan jeneratörü çalarak asansöre yükledi. Bina sakinlerinin ihbarı sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık şüphelisinin jeneratörü çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde binadan uzaklaşan hırsızlık zanlısının, çaldığı jeneratörü kendisini dışarıda bekleyen 1 kişinin bisikletine yüklemeye çalıştığı görüldü. Bisikletle hareket etmek isteyen hırsızlık şüphelileri, yükün ağırlığına dayanamayarak düştü. Bunun üzerine şüpheli, çaldığı jeneratörle birlikte yürüyerek olay yerinden uzaklaştı.

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JENERATÖR HIRSIZLIĞI KAMERADA JENERATÖR HIRSIZLIĞI KAMERADA
Kaynak: DHA

Yeniköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jeneratör hırsızlığı kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jeneratör hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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