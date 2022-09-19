Olay, 2 gün önce gece saatlerinde Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Hırsızlık için binaya giren şüpheli, bir dairenin önünde bulunan jeneratörü çalarak asansöre yükledi. Bina sakinlerinin ihbarı sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Yeniköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Jeneratör hırsızlığı kamerada - Son Dakika

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