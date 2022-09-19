Olay, 2 gün önce gece saatlerinde Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Hırsızlık için binaya giren şüpheli, bir dairenin önünde bulunan jeneratörü çalarak asansöre yükledi. Bina sakinlerinin ihbarı sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Hırsızlık şüphelisinin jeneratörü çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde binadan uzaklaşan hırsızlık zanlısının, çaldığı jeneratörü kendisini dışarıda bekleyen 1 kişinin bisikletine yüklemeye çalıştığı görüldü. Bisikletle hareket etmek isteyen hırsızlık şüphelileri, yükün ağırlığına dayanamayarak düştü. Bunun üzerine şüpheli, çaldığı jeneratörle birlikte yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. ( DHA )

Kaynak: DHA

Yeniköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › JENERATÖR HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.