Son Dakika Haberleri: Jeneratör ile topraksız tarım yapıyor

Jeneratör ile topraksız tarım yapıyor

1 saat önce

YOZGAT (İHA) – Yozgatlı girişimci elektrik alamadığı arazide jeneratör desteği ile topraksız tarım yapıyor.

Jeneratör ile topraksız tarım yapıyor, System.String[]
YOZGAT (İHA) – Yozgatlı girişimci elektrik alamadığı arazide jeneratör desteği ile topraksız tarım yapıyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Babalı köyünde, Gökhan Öztürk, isimli girişimdi kendi imkanlarıyla yaklaşık 250 bin harcayarak toprak işlemesiz sera kurdu. Öztürk, emekli öğretmen olan babası, bilgi işlem sosyal medya üzerine çalışan kardeşiyle birlikte yatırım yapmaya karar verdiklerini belirterek, yaptıkları araştırma sonucunda da çilek üzerine sera tesisi kurma kararı aldıklarını söyledi. Öztürk, "Çilek serası kurmaya karar verdik. Farklı olsun dedik, topraksız çilek üretmeye karar verdik. Çevredeki illere gittik araştırdık. Bilgi aldık ve serayı kendi imkanlarımızla kurduk. Devlet desteği almadık. Kredi çektik, tesisi kurduk."dedi.

Elektrik ihtiyacını jeneratör ile sağlıyor

Babalı köyünün girişinde kurdukları sera tesisinde elektrik sorunu yaşadıklarını belirten Öztürk, elektrik enerjisi konusunda sorunu çözemedikleri için aylık bin lira civarında benzin bedeli ödeyip, jeneratörden elektrik enerjisi elde etmeye çalıştıklarını belirti. Çilek üretiminde ilk sene verimin düşük olduğunu, ikinci seneden itibaren arttığını da vurgulayan Öztürk, "Satışlarımız hafta sonlarında oluyor. Talep fazla ama üretim sınırlı olduğu için o nedenle hafta sonuna bırakıyoruz. Bin 650 metre karelik bir alanımız var, bunun 825 metrekaresinde çilek ekimi yapıyoruz. Kalan kısmı ise maddi imkansızlar nedeniyle bekletiyoruz. Şuanda 20 bin fide var. Topraksız tarım yapıyoruz" diye konuştu. - YOZGAT
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:33 Kaynak: İHA
Yozgat, Güncel
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