Jeneratör kullanan siteler dikkat

Trimbox Ceo'su Evren Yurttaş, elektirik git-gellerinde sitelerde büyük jeneratörlerdeki tehlikeye işaret etti.

Trimbox Ceo'su Evren Yurttaş, elektirik git-gellerinde sitelerde büyük jeneratörlerdeki tehlikeye işaret etti.



Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Trimbox Ceo'su Evren Yurttaş, sitelerdeki büyük jeneratörlerin elektrik kesintilerinde yangın çıkarma ihtimali olduğunu kaydetti. Yurttaş, "Kuşkusuz jeneratör kullanıcıları arasında yer alan siteler, belirli bir maddi gücü ve modernizeyi ifade eder. Nedeni de oldukça basittir; elektrik gittiğinde kısa süreli asansörde kalmak bile başlı başına jeneratör kullanmak için gerekeli ve yeterlidir.



Ancak, her nimetin bir külfeti olduğunu da gözden kaçırmamak gerekir. Bizzat yaşadığım bir hadiseyi aktarmak istiyorum; İstanbul'un hatırı sayılı bir semtinde güzel bir rezidansta sabah saat 3.38 civarı büyük bir uğultuyla uyandım. Uğultunun sebebi, sitenin çok büyük jeneratörünün devreye girmesiydi.



Uykulu halimle evin içindeki buzdolabının sesinden anladığım kadarıyla sanıyorum 5 dakika içerisinde 4-5 kez elektrik gitti-jeneratör devreye girdi, elektrik geldi-jeneratör devreden çıktı. Bu hadisenin birkaç kez tekrarlaması demek, Peak dediğimiz anlık aşırı gerilim oluşarak evdeki veya sitedeki birçok elektrikli eşyanın zarar görmesi anlamına geliyor. Tabi aşırı gerilim sönümleyici yoksa.



Tabi eşyaların zarar görmesi önemli ama, daha önemli bir risk daha mevcut, elektrik kontağından kaynaklı yangın. Jeneratörün şehir şebekesiyle ayrılmasını sağlayan kontaktörün elektrik git-gelleriyle sürekli şebeke veya jeneratör voltajını sisteme vermesi gerekiyor. Ancak bazen öyle bir durum yaşanıyor ki, hattı hem şehir şebekesi hem de jeneratör beslemeye çalışıyor ve sonrası facia" dedi.



"Komşularınızı da uyararak topyekun korumaya geçmenizi tavsiye ediyorum"



Yurttaş, "Çünkü sistem faz-nötr 220V olması gerekirken denk gelecek senkronizasyona göre 220V-440V arası bir voltaj sürekli olarak sisteminize verilmeye başlanıyor ve prizdeki cihazlarınız yanarak sigorta açana kadar yangın çıkarabiliyor.



Her şerde bir hayır vardır cümlesinden hareketle böyle bir konunun tedbirinin olduğunu hatırlatarak, jeneratör nimetinden faydalanan site veya işletmenlerin aşırı gerilim sönümleyici Trimbox kullanarak bu sorunu 400-800 lira arasında bir maliyetle çok rahat atlatabileceklerini ve ihmale gelmeyeceğini, hatta yangının sosyal bir felaket olduğunu unutmadan, çünkü yan tarafta çıkacak yangın size de sıçrayabiliyor, komşularınızı da uyararak topyekun korumaya geçmenizi tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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