Jeneratör ve iskele demiri çalan şahıslar tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jeneratör ve iskele demiri çalan şahıslar tutuklandı - Son Dakika

Jeneratör ve iskele demiri çalan şahıslar tutuklandı

6 saat önce

Kırıkkale'de bir iş yerinden jeneratör ve iskele demiri çaldıkları öne sürülen iki şahıs tutuklandı.

Jeneratör ve iskele demiri çalan şahıslar tutuklandı, System.String[]

Kırıkkale'de bir iş yerinden jeneratör ve iskele demiri çaldıkları öne sürülen iki şahıs tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz kişiler Etiler Mahallesinde bulunan bir iş yerinden jeneratör ve iskele demiri çaldı. Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde söz konusu şahısların E.K. ve G.K. olduğunu belirledi. Şahıslar çalışmalar sonrasında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şahıs, sevk edildiği adli mercilerle tutuklandı. - KIRIKKALE

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:17 Kaynak: İHA
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