Jeneratörden çaldığı akaryakıtı satarken suçüstü yakalandı - Son Dakika

Jeneratörden çaldığı akaryakıtı satarken suçüstü yakalandı
13.03.2021 16:42
HATAY'ın Antakya ilçesinde bir kurumda özel güvenlik görevlisi olan M.S, jeneratörden çaldığı akaryakıtı satarken suçüstü yakalandı.
HATAY'ın Antakya ilçesinde bir kurumda özel güvenlik görevlisi olan M.S, jeneratörden çaldığı akaryakıtı satarken suçüstü yakalandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında yaptığı çalışma sonucu, bir kurumda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan M.S. isimli şüphelinin jeneratörlerden akaryakıt çalarak sattığını tespit etti. Şüpheli, 800 litre çalıntı akaryakıtı satarken suçüstü yakalandı. Hakkında 'nitelikli dolandırıcılık', 'nitelikli hırsızlık' suçlarından adli işlem yapılan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Son Dakika ABD'de şüphelendiği kadına şok tabancasıyla müdahale etmek isteyen polis, kurşunların hedefinde kaldı Evlendiği gün kanser olduğunu öğrenen kadın hayatını kaybetti Markette kız çocuğunu istismar eden yaşlı adamı, kameralar ele verdi Annesinin cenazesini alan Bakan Soylu, hastaneden cenaze aracıyla ayrıldı Bu zamana kadar tek vaka dahi görülmedi! İşte kırmızı şehrin mavi köyü Hacıarslanlar'ın başarı sırrı Uğur Şahin'den korona salgınına ilişkin endişelendiren açıklama: Bu en kötüsü değil, gelecek için hazırlıklı olmalıyız Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada Deniz Çakır'ın elektrikli bisikletini çalan hemşirenin pişkinliği pes dedirtti