Son Dakika Haberleri: Jeneratörden çıkan yangın lüks siteyi sokağa döktü
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Jeneratörden çıkan yangın lüks siteyi sokağa döktü

52 dakika önce

Jeneratörden çıkan yangın lüks siteyi sokağa döktü Lüks sitede korkutan yangınBURSA - Bursa'da lüks bir sitede elektrik kesintisi sonrası devreye giren jeneratör panosundan yangın çıktı.

Jeneratörden çıkan yangın lüks siteyi sokağa döktü
Lüks sitede korkutan yangın
BURSA - Bursa'da lüks bir sitede elektrik kesintisi sonrası devreye giren jeneratör panosundan yangın çıktı. Yangında kimse yaralanmazken sitedeki vatandaşlar sokağa döküldü.
Yangın merkez Nilüfer ilçesi, İhsaniye Mahallesi İlknur Sokak üzerinde bulunan bir sitenin jeneratör kulübesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre elektrik kesintisi olunca sitenin jeneratörü otomatik olarak devreye girdi. Jeneratör devreye girdikten kısa bir süre sonra arıza vererek yanmaya başladı. Jeneratör panosunda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bütün kulübeyi sardı. Alevleri gören site sakinleri durumu 110 ve 155 ekiplerine bildirdi. Ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken polis ekipleri site sakinlerini sakinleştirmeye çalıştı.
Alevleri kontrol altına alan itfaiye ekipleri yangının asıl sebebinin tespit edilmesi için çalışmalarına devam ederken polis konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Jeneratörden çıkan yangın lüks siteyi sokağa döktü
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:16 Kaynak: İHA
Bursa, 3. Sayfa
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