Jeneratöre giren kediyi itfaiye kurtardı
1 saat önce
Burhaniye ilçesinde, okulun jeneratörüne giren kedi yavrusunu itfaiye kurtardı.
Burhaniye
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:55 Kaynak: İHA
ilçesinde, okulun jeneratörüne giren kedi yavrusunu itfaiye kurtardı.
Olay, Bahçelievler Mahallesi
Emine Akel Anaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emine Akel Anaokulu'nun jeneratöründe kedi seslerini duyan vatandaşlar itfaiyeye ihbar etti. Okulu gelen, Burhaniye İtfaiye
Grup Amirliği görevlileri, kedi yavrusunu jeneratörden çıkardı.
Yapılan incelemede yaralanmadığı belirlenen kedi yavrusu doğal ortama salındı. - BALIKESİR
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