Son Dakika Haberleri: Jeneratöre giren kediyi itfaiye kurtardı
Son Dakika Güncel Haber

Jeneratöre giren kediyi itfaiye kurtardı

1 saat önce

Burhaniye ilçesinde, okulun jeneratörüne giren kedi yavrusunu itfaiye kurtardı.

Jeneratöre giren kediyi itfaiye kurtardı, System.String[]
Burhaniye ilçesinde, okulun jeneratörüne giren kedi yavrusunu itfaiye kurtardı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Emine Akel Anaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emine Akel Anaokulu'nun jeneratöründe kedi seslerini duyan vatandaşlar itfaiyeye ihbar etti. Okulu gelen, Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği görevlileri, kedi yavrusunu jeneratörden çıkardı.

Yapılan incelemede yaralanmadığı belirlenen kedi yavrusu doğal ortama salındı. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:55 Kaynak: İHA
Bahçelievler Mahallesi, Burhaniye, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kan donduran görüntüler! Temizlik işçisi, yavru köpeği çöp gibi süpürüp dereye attı İmar barışı ödemeleri bugün sona eriyor İstanbul Hasdal'da orman yangını Hasdal'da askeri alandaki ormanda yangın

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 15:24:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jeneratöre giren kediyi itfaiye kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]