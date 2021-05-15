JENERATÖRLE BALIK AVLARKEN AKIMA KAPILDI - Son Dakika

AĞRI'nın Taşlıçay ilçesinde Murat Nehrinde jeneratörle balık avlayan Murat Yükselen (33) akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay Taşlıçay ilçesinden geçen Murat Nehri'nde meydana geldi. Murat Nehri'nde balık avlamaya giden evli ve 2 çocuk babası Murat Yükselen, jeneratörle suya elektrik verdi. Bu esnada akıma kapılan Yükselen olay yerinde hayatını kaybetti. Yükselen'in cansız bedeni ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastanenin önüne gelen Yükselen'in yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Yükselen'in cenazesi savcılık incelemesi ve otopsinin ardından Ağrı merkez Küpkıran Mezarlığında defnedilecek.