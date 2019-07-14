Jeneratörle balık avlayan 2 kişi yakalandı
5 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrik ile yasa dışı balık avı yapan 2 kişi Jandarma ve Sahil Güvenliğe bağlı ekiplerce yakalandı.
Mersin Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:46 Kaynak: İHA
'in Tarsus
ilçesinde elektrik ile yasa dışı balık avı yapan 2 kişi Jandarma
ve Sahil Güvenliğe bağlı ekiplerce yakalandı. Çatalca
Irmağı ve Seyhan
Nehri'nde sabah saatlerinde jeneratör ile balık katliamı yapıldığı ihbarını alan ekipler, çalışmalarına başladı.
Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile Mersin Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekiplerinin ortak yaptıkları çalışmada 2 kişi yakalanırken olayda kullanılan malzemelere de el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN
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