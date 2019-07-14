Son Dakika Haberleri: Jeneratörle balık avlayan 2 kişi yakalandı
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Jeneratörle balık avlayan 2 kişi yakalandı

5 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrik ile yasa dışı balık avı yapan 2 kişi Jandarma ve Sahil Güvenliğe bağlı ekiplerce yakalandı.

Jeneratörle balık avlayan 2 kişi yakalandı, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrik ile yasa dışı balık avı yapan 2 kişi Jandarma ve Sahil Güvenliğe bağlı ekiplerce yakalandı.

Çatalca Irmağı ve Seyhan Nehri'nde sabah saatlerinde jeneratör ile balık katliamı yapıldığı ihbarını alan ekipler, çalışmalarına başladı.

Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile Mersin Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin ortak yaptıkları çalışmada 2 kişi yakalanırken olayda kullanılan malzemelere de el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN
Jandarma, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:46 Kaynak: İHA
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