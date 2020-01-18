Jeneratörü çalamadan yakalandılar - Son Dakika
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Jeneratörü çalamadan yakalandılar

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir işyerinde jeneratör çalmak isteyen 2 kişi kaçamadan yakalandı.

Jeneratörü çalamadan yakalandılar, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir işyerinde jeneratör çalmak isteyen 2 kişi kaçamadan yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Öğretmenler Mahallesi, Rasim Dokur Bulvarında devriye gezen Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2 kişiyi bir jeneratörü arabaya yüklerken gördü. Polisleri fark eden 2 kişi kaçmaya çalışsa da kısa sürede yakalandı. Polis, şahısların aynı gün Mithatpaşa Mahallesindeki oto hırsızlığı olayının da şüphelileri olduğunu belirledi.


Polis yaptıkları kimlik kontrolünde Hakan Uflaz (21) adına düzenlenmiş sahte kimlikli S.G. olduğunu diğer şüphelinin de A. E. (22) olduğu öğrenildi. S.G'nin hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi.


Polis 2 şüpheliyi gözaltına aldı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Mersin, Tarsus, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:15 Kaynak: İHA
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