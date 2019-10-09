Jennifer Aniston'dan Harvey Weinstein ve taciz açıklaması
1 saat önce
Jennifer Aniston, taciz skandallarıyla gündemden düşmeyen Harvey Weinstein'in kendisine herhangi bir istismarda bulunmadığını açıkladı.
Jennifer Aniston, taciz skandallarıyla gündemden düşmeyen Harvey Weinstein'in kendisine herhangi bir istismarda bulunmadığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 07:05
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