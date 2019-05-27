Son Dakika Haberleri: Jennifer Aniston'ın Bollywood Hayali!

Jennifer Aniston'ın Bollywood Hayali!

9 dakika önce

Jennifer Aniston, Hint sinemasında sıklıkla görüldüğü gibi bol bol şarkı söyleyip dans edeceği bir filmde oynamak istiyor.

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Jennifer Aniston, Hint sinemasında sıklıkla görüldüğü gibi bol bol şarkı söyleyip dans edeceği bir filmde oynamak istiyor.
Jennifer Aniston'ın Bollywood Hayali!
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 09:02 
Jennifer Aniston, Magazin
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