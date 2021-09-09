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Jennifer Lawrence anne oluyor: Birer birer hamilelik haberleri geldi - Son Dakika

Jennifer Lawrence anne oluyor: Birer birer hamilelik haberleri geldi

09.09.2021 12:39
Jennifer Lawrence anne oluyor: Birer birer hamilelik haberleri geldi, System.String[]

KARNI İYİCE BÜYÜMÜŞAçlık Oyunları (Hunger Games) başta olmak üzere genç yaşında rol aldığı birçok filmle kariyerinde emin adımlarla ilerleyen 31 yaşındaki Lawrence, dün New York'ta kelimenin tam anlamıyla karnı burnunda bir şekilde görüntülendi.

KARNI İYİCE BÜYÜMÜŞ

Açlık Oyunları (Hunger Games) başta olmak üzere genç yaşında rol aldığı birçok filmle kariyerinde emin adımlarla ilerleyen 31 yaşındaki Lawrence, dün New York'ta kelimenin tam anlamıyla karnı burnunda bir şekilde görüntülendi. Bahçıvan model çiçekli bir pantolon giyen Lawrence'ın karnını epeyce büyümüş olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

<a class='keyword-sd' href='/jennifer-lawrence/' title='Jennifer Lawrence'>Jennifer Lawrence</a> anne oluyor: Birer birer hamilelik haberleri geldi

GÖZLERDEN UZAK BİR ŞEKİLDE EVLENDİLER

Jennifer Lawrence 2018 yılında romantik bir ilişki yaşamaya başladığı sanat galerisi yöneticisi Cook Maroney ile 2019 yılında hayatını birleştirdi. Lawrence ile 36 yaşındaki Maroney aralarında Adele, Cameron Diaz ve Emma Stone gibi ünlülerin de bulunduğu az sayıda konuk ve ailelerinin şahitliğinde Rhode Island'da hayatlarını birleştirdi.

Jennifer Lawrence anne oluyor: Birer birer hamilelik haberleri geldi

'TANIDIĞIM EN MÜKEMEL İNSAN'

Jennifer Lawrence katıldığı bir sohbet programında kocası Cook Maroney'in tanıdığı en mükemmel insan olduğunu ifade etmiş ve onun soyadını taşımaktan mutlu olduğunu ifade etmişti.

Jennifer Lawrence anne oluyor: Birer birer hamilelik haberleri geldi

O SIRADA DA HAMİLEYMİŞ

Lawrence ve Mahoney, geçen mayıs ayında New York'ta objektiflere takılmıştı. O gün de Lawence'ın karın bölgesindeki kilo artışı gözden kaçmamıştı. Bu durum da akıllara "Demek ki o dönemde hamileliğinin ilk dönemlerindeydi" düşüncesini getirdi.

Jennifer Lawrence anne oluyor: Birer birer hamilelik haberleri geldi

ARDI ARDINA BEBEK HABERLERİ GELİYOR

Gösteri dünyasından ardı ardına gelen hamilelik haberlerinin tek kahramanı Jennifer Lawrence değil. Birçok ünlü bebek beklediğini bazen sosyal medyadan ilan etti bazen de karnı burnunda objektifler karşısına çıkarak bu mutluluğunu paylaştı.

Jennifer Lawrence anne oluyor: Birer birer hamilelik haberleri geldi

SONUNDA AÇIKLADI

Bunlardan biri de Kylie Jenner. Bir süredir hamile olduğu konuşulan Jenner sonunda bir sosyal medya paylaşımıyla bu iddiaları doğruladı. Jenner, Travis Scott ile beraberliğinden ikinci bebeğini beklediğini sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla ilan etti.

Jennifer Lawrence anne oluyor: Birer birer hamilelik haberleri geldi

BU KEZ FARKLI DAVRANIYOR

Jenner şu anda üç yaşında olan kızı Stormi'ye hamileyken bunu bir sır gibi saklamıştı. Dokuz ay boyunca kameralardan köşe bucak kaçan Jenner, Stormi dünyaya geldikten sonra haberi kamuoyuyla paylaşmıştı. Fakat bu kez öyle yapmadı. Jenner, önceki akşam Los Angeles'ta bir arkadaşıyla çıktığı yemekte giderek büyüyen karnıyla görüntülendi.

Jennifer Lawrence anne oluyor: Birer birer hamilelik haberleri geldi

ÖZEL HAYATINI GÖZLERDEN UZAK YAŞIYOR

Bir başka hamile ünlü ise Olivia Munn. Özel hayatını çok da kameralar karşısında yaşamayı sevmeyen Munn, bir süredir birlikte olduğu komedyen John Mulaney'den ilk bebeğini bekliyor. Munn'un sevgilisi Mulaney, haberi katıldığı bir TV programında duyurdu.

Jennifer Lawrence anne oluyor: Birer birer hamilelik haberleri geldi

MUTLU HABERİ PROGRAMDA AÇIKLADI

Olivia Munn'un sevgilisi Mulaney programda Eylülde rehabilitasyona girdim, ekimde çıktım, eski eşimle (Anna Marie Tendler) oturduğumuz evden taşındım. Sonra ilkbaharda Los Angeles'a gittim, Olivia adında harika bir kadınla tanıştım ve ilişkiye başladım" diye sürdürdüğü konuşmasında, "Şimdi bir bebeğimiz olacak" diye konuştu.

Jennifer Lawrence anne oluyor: Birer birer hamilelik haberleri geldi

ULTRASON GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞTI

Hamilelik haberini sosyal medyadan duyuran ünlülerden biri de oyuncu Cristina Ricci. Aynı zamanda kendi saç tasarımcısı da olan Mark Hampton ile bir bebek beklediklerini bir ultrason fotoğrafını sosyal medyada çalışarak duyurdu Ricci. Bu duyurunun hemen ardından da hem Ricci'nin hem de başka birçok ünlünün de kuaförü olarak tanınan Mark Hampton, bebeğin babasının kendisi olduğunu belirten bir Instagram mesajı paylaştı. Ricci de Hampton da paylaşımlarında birbirlerini etiketledi.

Jennifer Lawrence anne oluyor: Birer birer hamilelik haberleri geldi

ESKİ EVLİLİĞİNDEN BİR OĞLU VAR

Christina Ricci ise ilk evliliğini 2013 yılında James Heerdegen ile yaptı. Çiftin, Freddie adını verdikleri bir erkek çocukları oldu. Fakat Richie ile Heerdegen, yollarını ayırdılar. Çiftin boşanma davası resmi olarak sonuçlanmadı.

Jennifer Lawrence anne oluyor: Birer birer hamilelik haberleri geldi

O DA İKİNCİ BEBEĞİNE HAMİLE

Bir başka hamile ünlü de moda dünyasından. Model Rosie Huntington Whiteley, Jason Statham ile ikinci bebeklerini beklediklerini sosyal medyadan duyurdu. Ünlü model ayna karşısında çıktığı bir fotoğrafını paylaşarak büyüyen karnını görüntüledi ve "İkinci round" mesajıyla paylaştı.

Jennifer Lawrence anne oluyor: Birer birer hamilelik haberleri geldi

BİR OĞULLANI VAR

Rosie Huntington Whiteley ile Jason Statham'ın Jack Oscar adında bir oğlu bulunuyor. Jack Oscar, 2017 yılında dünyaya gelmişti. Şimdi o da ağabey olmaya hazırlanıyor.

Jennifer Lawrence anne oluyor: Birer birer hamilelik haberleri geldi

Jennifer Lawrence, Amelia Hamlin, New York, Gebelik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Jennifer Lawrence anne oluyor: Birer birer hamilelik haberleri geldi - Son Dakika Magazin


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